Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки
В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов. - Миллионы семей поедут в отпуск на...
 В России планируют разработать алкозамки для водителей
В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности...
Александр Трошечкин – о сезоне «Ротора»: такого отношения к футболу я не видел нигде

Спорт 31.05.2026 18:30
Полузащитник «Ротора» Александр Трошечкин стал гостем программы «Итоги Лиги PARI» на канале «Матч Премьер». Футболист подвёл итоги сезона, прокомментировал поражение в стыковых матчах против «Акрона» и рассказал о планах команды.

Тема поражения «Ротора» в стыковых играх вызвала широкий резонанс – её активно обсуждают далеко за пределами Волгограда. Одной из главных причин проигрыша команд Первой лиги называют неоднозначное судейство. Это касается не только матчей с участием волгоградцев, но и остальных команд, участвовавших в переходных играх.

Так, футбольный клуб «Урал» неоднократно выражал недовольство судейством в ключевых матчах. А футбольный эксперт Александр Бубнов в резкой форме высказался о работе арбитров в этих стыковых матчах, назвав его «позорищем».

Сам Трошечкин выделил несколько факторов, повлиявших на неудачу команды:

– Где‑то стечение обстоятельств, где‑то сыграли неправильно. Пропущенный на последних секундах первого тайма гол в первом матче выбил нас из колеи. После перерыва мы толком не коснулись мяча и пропустили ещё один – после этого вернуться в игру было уже крайне сложно.

Результаты матчей это подтвердили: в первой встрече в Волгограде «Ротор» уступил со счётом 0:2. Во втором матче команда играла «от ножа» и смогла забить лишь один гол (1:0), но этого оказалось недостаточно для выхода в РПЛ.


При этом важно отметить, что в ходе двухматчевого противостояния арбитры отменили два гола «Ротора» – оба решения вызвали серьёзные споры среди болельщиков и экспертов. Эти эпизоды наглядно иллюстрируют общую проблему неоднозначного судейства в переходных играх.

Футболист высказался о работе арбитров в матчах с «Акроном»:

В ключевых моментах судейство было в одну сторону. Главный арбитр в поле Андрей Прокопов был менее опытным, чем VAR‑арбитр Василий Казарцев. Это могло повлиять на решения в спорных эпизодах.

С этим сложно не согласиться. Действительно, во многих эпизодах складывалось впечатление, что судьи относятся к представителям Первой лиги с большой прохладой. Чтобы выбить клуб РПЛ из элиты, команда‑претендент должна быть на голову сильнее – так, чтобы её сила и квалификация не вызывали сомнений.

По сути, «Ротору» нужно было выносить «Акрон» в обоих матчах, а не довольствоваться победой только во второй игре. Нельзя сомневаться и быть неуверенным в себе – об этом сразу дают понять на уровне стыковых матчей. Ты должен вырывать победу в каждом матче независимо от статуса соперника, иначе зачем выходить в РПЛ?

Совсем другая картина – в отношении города к футболу. Трошечкин высоко оценил атмосферу вокруг футбола в Волгограде и поддержку болельщиков:

Волгоград – самый футбольный город из всех, где я когда‑либо играл. Болельщики здесь искренне любят футбол. Такого отношения города к футболу я не видел нигде. К тебе может официант подойти и спросить по схеме игры в прошедшей игре.

В подтверждение своих слов игрок привёл конкретный пример:

Мы вещи перевозили с Никитой Чагровым. К нам люди подходят и благодарят за сезон, просто на улице. Это дорогого стоит.

Не менее важную роль сыграла и атмосфера внутри команды. Александр рассказал о ключевых факторах успеха в концовке сезона:

Чёткость требований от Дмитрия Парфёнова в плане прагматичности игры: вертикальной, силовой. Он очень хорошо Первую лигу знает, и чётко доносил свои требования, а команда их очень хорошо воспринимала. Не только он, но и весь штаб, всё было довольно чётко и просто, благодаря чему мы смогли показать достойную игру. Опять же у нас очень здоровый коллектив, в котором каждый болеет за результат.

Перед «Ротором» уже поставлена задача выйти в РПЛ в следующем сезоне. Трошечкин выразил уверенность в возможности достижения этой цели:

Мы способны достичь этой цели с нынешним тренерским штабом и составом, который летом планируется усилить.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева 

