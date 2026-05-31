



В этом году прихода весны волгоградцы ждали с особым чувством. Ведь впервые за много лет смена сезонов была не номинальной, а вполне ощутимой. Пережив серию ливней, горожане наконец дождались ласкающего солнца, цветения сирени и праздников, от которых на глаза невольно наворачиваются слезы. Лучшие фото пролетевшего как миг сезона – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Весна! Весна! После зимы, удивившей горожан своим крутым нравом и обилием снега, о ее приходе говорило буквально все вокруг – о ней щебетали птицы, пела вся природа и с жадным предвкушением ей вторили люди.





Впрочем, настоящего весеннего раздолья волгоградцам пришлось подождать. Практически весь апрель город на Волге осаждали холодная погода и ливни, не раз провоцировавшие настоящие коллапсы на дорогах. Но все испытания были пройдены. За стойкость изрядно промерзший город аккурат к майским праздникам получил долгожданное тепло! А вместе с ним – поля ярких как само солнце одуванчиков, сирень, распускающую по городу пьянящий и кружащий голову аромат, цветущие плодовые деревья.

















Какими бы капризами не отличалась природа, Волгоград жил. Жил на полную ногу! Готовился ко Дню Победы, репетируя парад на площади Павших Борцов. Замирал от восторга, встречая большую воду. Болел за любимый футбольный клуб. Принимал дорогих сердцу гостей. Грустил и радовался одновременно, замечая на улицах уже повзрослевших выпускников. И расцветал, наполняя сердца своих жителей надеждой.





















Фото Андрея Поручаева