



Двое человек пострадали в результате ДТП и возгорания автомобиля на Второй Продольной магистрали в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД, авария произошла сегодня около 06.30 неподалеку от Мамаева кургана.













«Renualt Logan» наехал на бордюр, после чего влетел в фонарный столб и загорелся. 41-летний водитель и 28-летний пассажир с переломами и госпитализированы в больницу скорой помощи №25.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.











