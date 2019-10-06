Волгоградская область прославилась одним из самых низких прожиточных минимумов в ЮФО

Аналитика 06.10.2019 20:57
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06.10.2019 20:57
Хуже с этим показателем только в Калмыкии и Адыгее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в ведомстве сравнили величину прожиточного минимума в регионах страны за 2018 год и выяснилось, что Волгоградская область входит в тройку регионов ЮФО с самым низким значением этого показателя. Так, для всего населения региона прожиточный минимум составлял в 2018 году 9146 рублей, для пенсионеров еще меньше – 7449 рублей. В Адыгее – 8947 и 7346 рублей соответственно. В Калмыкии этот показатель – 9056 и 7275 рублей.
Самый высокий прожиточный минимум для всего населения в Краснодарском крае – 10209 рублей и 84651 рубль для пенсионеров. Выше оценивают необходимый минимум для жизни и в Астраханской области (9538 рублей для всего населения), и в Ростовской – 9675 рублей. В Севастополе тоже этот показатель выше – 10152 рубля.
Между тем, как уже сообщало ИА "Высота 102", депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят предложение о замораживании прожиточного минимума для пенсионеров в 2020 году на отметке 2019 года – 8569 рублей. Выяснилось, что по расчетам чиновников, сумма прожиточного минимума на будущий год вышла даже ниже существующего уровня – всего 8310 рублей. По этой причине показатель, необходимый для установления социальных доплат к пенсиям, довели до уровня 2019 года – 8569 рублей.
Остается удивляться – как при всеобщем подорожании жизни прожиточный минимум может уменьшаться? Возможно, депутаты областной думы при обсуждении этой важной социальной темы зададут такие вопросы в интересах своих избирателей.
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