В Волгограде ночью сгорели шесть автомобилей

Происшествия 06.10.2019 09:13
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06.10.2019 09:13
Сигнал о возгорании на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда поступил в третьем часу ночи. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горели 6 автомобилей, среди них БМВ-5 1997 года выпуска - по всей площади. На пяти других машинах оплавилось лакокрасочное покрытие на площади от 1 до 4 квадратных метров - на Форд Эксплорер 2013 года выпуска, УАЗ Патриот, Honda CR-V, Honda Accord, ВАЗ 2107. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:48ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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