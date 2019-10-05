Происшествия

В Волгоградской области пенсионерка-велосипедистка погибла под колесами авто

Происшествия 05.10.2019 09:51
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05.10.2019 09:51


В Волгоградской области под колесами авто погибла пенсионерка-велосипедистка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 15-22 час. на 2-м км. автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин».  38-летний водитель, управляя автомашиной «УАЗ», выехал на встречную полосу дорожного движения, и совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП водитель автомашины с травмой головы доставлен в больницу, пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

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