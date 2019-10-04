Оркестр русских народных инструментов был создан в 1995 году по инициативе народного артиста России, лауреата Государственной премии России, профессора Николая Николаевича Калинина, имя которого присвоено оркестру в 2004 году. Дирижёром оркестра со дня его основания является заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Геннадьевна Иванкова.

В составе коллектива - опытные музыканты, выпускники Саратовской, Астраханской, Воронежской академии искусств, а также исполнительских факультетов волгоградских вузов.

В репертуаре оркестра около пяти тысяч произведений народной музыки, русской и зарубежной классики.



