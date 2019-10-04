Оркестр русских народных инструментов был создан в 1995 году по инициативе народного артиста России, лауреата Государственной премии России, профессора Николая Николаевича Калинина, имя которого присвоено оркестру в 2004 году. Дирижёром оркестра со дня его основания является заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Геннадьевна Иванкова. В составе коллектива - опытные музыканты, выпускники Саратовской, Астраханской, Воронежской академии искусств, а также исполнительских факультетов волгоградских вузов.
Культура 04.10.2019 10:27
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04.10.2019 10:27
Оркестр русских народных инструментов был создан в 1995 году по инициативе народного артиста России, лауреата Государственной премии России, профессора Николая Николаевича Калинина, имя которого присвоено оркестру в 2004 году. Дирижёром оркестра со дня его основания является заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Геннадьевна Иванкова. В составе коллектива - опытные музыканты, выпускники Саратовской, Астраханской, Воронежской академии искусств, а также исполнительских факультетов волгоградских вузов.
Огненные мелодии рок-групп «Rammstein», «Nirvana» и «Metallica» взбодрили публику на открывших сезон концертах «Оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина» Волгоградской филармонии. Зрителей настолько впечатлило необычное исполнение кавер-версий мировых хитов, что они прислали в редакцию ИА «Высота 102» видео.
Оркестр русских народных инструментов был создан в 1995 году по инициативе народного артиста России, лауреата Государственной премии России, профессора Николая Николаевича Калинина, имя которого присвоено оркестру в 2004 году. Дирижёром оркестра со дня его основания является заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Геннадьевна Иванкова. В составе коллектива - опытные музыканты, выпускники Саратовской, Астраханской, Воронежской академии искусств, а также исполнительских факультетов волгоградских вузов.
В репертуаре оркестра около пяти тысяч произведений народной музыки, русской и зарубежной классики.
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