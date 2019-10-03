Расследования

В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчез

Расследования 03.10.2019 13:14
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03.10.2019 13:14


Пенсионерка стала жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного мужчины 11 февраля текущего года. Сегодня в СУ СКР по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали, что расследование продолжается, однако до сих пор не представляется возможным установить личность насильника. По данным следствия, недалеко от остановочного пункта «Железнодорожный» неизвестный подошел к пенсионерке, которая в это время возвращалась с работы домой, представился Михаилом, после чего в безлюдном месте повалил женщину на землю и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Затем злоумышленник скрылся. 
Со слов потерпевшей составлен портрет нападавшего.   
Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 170 см, средней полноты, лицо овальное, цвет кожи бледный. В момент совершения преступления «Михаи» был одет в куртку черного цвета, шапку вязанную черного цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми полосками по бокам (лампасы), высокие ботинки черного цвета. Следственные органы обращаются ко всем, кто опознал подозреваемого, с просьбой сообщить о нем информацию в правоохранительные органы по телефонам: 8-937-567-44-51 или «02».

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