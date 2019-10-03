В Волгограде вынесли приговор студентке, сбившей девушку на остановке

Расследования 03.10.2019 12:09
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03.10.2019 12:09
Видео от 14 марта 2019 года.
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор студентке вуза, сбившей пешехода на остановке «Площадь Ленина». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, эта громкая история произошла 14 марта, когда 23-летняя Ирина Ким, управляя автомобилем марки «Киа Рио», выехала на тротуар и сбила девушку, которая стояла на остановке «Площадь Ленина». Пострадавшая долго находилась в тяжелом состоянии и до сих пор вынуждена лечиться. Ирину Ким суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1,5 года. Осужденная также теперь не может выезжать за пределы территории Волгограда, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Также на нее возложена обязанность являться в указанный специализированный государственный орган на регистрацию один раз в месяц.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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