Здравоохранение 02.10.2019 17:22
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02.10.2019 17:22
Родильный дом городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде спроектирует АО "Приволжтрансстрой" - компания, которая уже отремонтировала ГДЮЦ, построила музей и заканчивает возводить храм, сообщает ИА "Высота 102". По данным администрации региона, с компанией заключен государственный контракт на выполнение проектных работ. Подготовка проектной документации будет осуществляться за счет средств областного бюджета, работы планируется выполнить до сентября 2020 года. По результатам проектирования будет определена стоимость строительства.
В соответствии с медико-техническим заданием, родильный дом рассчитан на 185 коек. В здании планируются приемное, лечебно- и клинико-диагностические отделения, акушерский и неонатальный стационары, гинекологический блок, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические, служебно-бытовые и прочие помещения.
Напомним, что решение о строительстве нового учреждения самого высокого - третьего уровня оказания медицинской помощи жительницам северных районов региона весной текущего года принял губернатор Андрей Бочаров.
Справка. Больница скорой медицинской помощи № 25 — базовое учреждение здравоохранения Волгоградской области и один из четырех окружных центров оказания экстренной медицинской помощи населению. К ЧМ-2018 в больнице проведена масштабная модернизация. На территории больничного комплекса действует вертолетная площадка, что будет способствовать максимально оперативной доставке в новый роддом пациенток в случае осложнений. Дальнейшее развитие 25-й больницы продолжается в рамках национального и приоритетных региональных проектов.
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