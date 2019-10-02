На жителях Волгоградской области недостаточно экономят

Аналитика 02.10.2019 12:16
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02.10.2019 12:16
В КСП Волгоградской области проанализировали выполнение плана мероприятий администрации региона по росту доходов и оптимизации расходов бюджета за 2018 год и пришли к выводу, что резервы для дальнейшей экономии есть. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет аудиторов, в частности, речь идет об увеличении поступлений от платных услуг за счет расширения круга учреждений, подведомственных комитетам администрации области, за счет прибыли государственных предприятий, о росте доходов от штрафов и других мероприятий. В контрольно-счетной палате проанализировали и деятельность каждого структурного подразделения по выполнению плана по оптимизации и также указали на продолжение работы в этом направлении. Например, по мнению аудиторов, в комитете социальной защиты населения Волгоградской области не соблюдают соотношение количества социальных работников с числом получателей социальных услуг. То есть темпы сокращения соцработников недостаточны. Что касается льготного проезда граждан, то и тут, считают в КСП, нужно двигаться в сторону дальнейшей оптимизации. Так, комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рекомендовано внести изменения в нормативные правовые акты Волгоградской области в целях сокращения расходов за счет предоставления льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан.
В целом планом оптимизации в 2018 году за счет нескольких десятков мероприятий планировалось обеспечить прирост налоговых и неналоговых доходов на 1 миллиард 54 миллиона рублей относительно 2017 года. Согласно данным, представленным облфином, фактически полученный прирост составил 1 миллиард 317 миллиона рублей, т.е. 125% от плана. Однако в КСП подчеркнули, что в реальности мероприятия по оптимизации обеспечили лишь 14% от общего прироста налоговых и неналоговых доходов (почти 9,5 миллиарда рублей), которое на самом деле произошло в основном за счет поступлений по налогам на прибыль от организаций, входящих в консолидированную группу налогоплательщиков.
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