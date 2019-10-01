Происшествия

В Волгоградской области два человека погибли в улетевшей с дороги легковушке

Происшествия 01.10.2019 17:13
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01.10.2019 17:13


Водитель и пассажир погибли сегодня в Волгоградской области при опрокидывании автомобиля в кювет. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 77 км автодороги "г. Калининск - г. Жирновск - г. Камышин". 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112", проживающий в рабочем поселке Красный Яр, не справился с управлением, выехал на левую обочину, где произошло опрокидывание в кювет. Водитель и 28-летний пассажир скончались до приезда "скорой".

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