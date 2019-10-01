Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов





Депутатов, работающих на оплачиваемой основе в Волгоградской облдуме, станет больше, чем в прошлом созыве. Накануне, 30 сентября, на первом заседании регпарламента народные избранники рассмотрели и приняли изменения в единственный законопроект, который касается щепетильного вопроса. Проект не опубликован ни на сайте заксобрания, ни в системе электронного документооборота.

В повестке дня данный вопрос звучал так: «Проект внесения изменений в статью 2 закона Волгоградской области от 28 июня 2005 года «О некоторых вопросах деятельности Волгоградской областной думы». В прежней редакции закона говорится, что «количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, не должно быть более 16 человек». Денежные средства на исполнение депутатских полномочий получали только только спикер, его заместители, руководители комитетов и комиссий, а также лидеры фракций. Всего же в думе 38 депутатов.













В ходе вчерашнего заседания думцы оперативно провели заседание профильного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, который рекомендовал парламенту принять изменения в закон. После чего депутатский корпус проголосовал за документ. О сути документа на заседании речь не шла.

Как стало известно информагентству, депутаты убрали из закона ограничительную меру – теперь на профессиональной основе может трудиться любой депутат, чью кандидатуру одобрит парламент. Кто в конечном итоге согласовывает волеизъявления думцев – заксобрание, ее председатель или совет – неизвестно.

Уже сегодня на первом заседании совета облдумы председатель думы Александр Блошкин предложил перевести на постоянную основу трех депутатов. Один из них – это член фракции «Справедливая Россия», владелец пивоваренного дома «Буржуй» Самвел Аветисян. Согласно декларации за 2018 год, его доход составил 12 млн рублей. В его собственности также 5 домов общей площадью свыше 900 квадратных метров, две квартиры и 9 нежилых помещений. На 9 банковских счетах он хранил свыше 52 млн рублей.













Второй депутат – представитель ЛДПР Александр Кузьмин. В ходе летней предвыборной кампании этот выдвиженец забыл указать в своей декларации ряд объектов недвижимости, включая земельный участок площадью 80 соток и здание в Астраханской области. В ходе проверки документов кандидата избирком также установил, что Кузьмин сообщил недостоверную информацию о своих счетах в банках, на которых лежит 5,5 млн рублей. Третий нардеп, который будет работать в облдуме на постоянной основе, - единственный представитель «Партии пенсионеров» Евгений Кареликов.

Напомним, до 2014 года все 38 депутатов могли трудиться в Волгоградской облдуме на постоянной основе. Однако парламентарии пятого созыва установили жесткие рамки, согласно которым на бюджетное финансирование, кабинеты и служебные автомобили смогли рассчитывать только статусные законодатели. Данные новшества в штыки встретили отдельные депутаты, которые не представляли свое существование в парламенте без приятных бонусов.

В беседе с корреспондентом информагентства, думские единороссы акцентировали внимание на том, что политическая ситуация в корне изменилась, как и состав думы, который стал более профессиональным.

Мысль о том, что областная дума получает новый более высокий статус, звучала в последнее время не раз и в выступлениях руководства области. Как отмечалось, от депутатов потребуются большая личная активность и ответственность. Для более качественного исполнения своих полномочий – в парламенте, на своих отдаленных территориях с избирателями – нардепам, как подчеркнул собеседник информагентства из фракции «ЕР», требуются ресурсы – в том числе, финансовые.



