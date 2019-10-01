Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов

Политика 01.10.2019 14:02
3482 23
01.10.2019 14:02
Депутатов, работающих на оплачиваемой основе в Волгоградской облдуме, станет больше, чем в прошлом созыве. Накануне, 30 сентября, на первом заседании регпарламента народные избранники рассмотрели и приняли изменения в единственный законопроект, который касается щепетильного вопроса. Проект не опубликован ни на сайте заксобрания, ни в системе электронного документооборота.
В повестке дня данный вопрос звучал так: «Проект внесения изменений в статью 2 закона Волгоградской области от 28 июня 2005 года «О некоторых вопросах деятельности Волгоградской областной думы». В прежней редакции закона говорится, что «количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, не должно быть более 16 человек». Денежные средства на исполнение депутатских полномочий получали только только спикер, его заместители, руководители комитетов и комиссий, а также лидеры фракций. Всего же в думе 38 депутатов.
В ходе вчерашнего заседания думцы оперативно провели заседание профильного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, который рекомендовал парламенту принять изменения в закон. После чего депутатский корпус проголосовал за документ. О сути документа на заседании речь не шла.
Как стало известно информагентству, депутаты убрали из закона ограничительную меру – теперь на профессиональной основе может трудиться любой депутат, чью кандидатуру одобрит парламент. Кто в конечном итоге согласовывает волеизъявления думцев – заксобрание, ее председатель или совет – неизвестно.
Уже сегодня на первом заседании совета облдумы председатель думы Александр Блошкин предложил перевести на постоянную основу трех депутатов. Один из них – это член фракции «Справедливая Россия», владелец пивоваренного дома «Буржуй» Самвел Аветисян. Согласно декларации за 2018 год, его доход составил 12 млн рублей. В его собственности также 5 домов общей площадью свыше 900 квадратных метров, две квартиры и 9 нежилых помещений. На 9 банковских счетах он хранил свыше 52 млн рублей.
Второй депутат – представитель ЛДПР Александр Кузьмин. В ходе летней предвыборной кампании этот выдвиженец забыл указать в своей декларации ряд объектов недвижимости, включая земельный участок площадью 80 соток и здание в Астраханской области. В ходе проверки документов кандидата избирком также установил, что Кузьмин сообщил недостоверную информацию о своих счетах в банках, на которых лежит 5,5 млн рублей. Третий нардеп, который будет работать в облдуме на постоянной основе, - единственный представитель «Партии пенсионеров» Евгений Кареликов.
Напомним, до 2014 года все 38 депутатов могли трудиться в Волгоградской облдуме на постоянной основе. Однако парламентарии пятого созыва установили жесткие рамки, согласно которым на бюджетное финансирование, кабинеты и служебные автомобили смогли рассчитывать только статусные законодатели. Данные новшества в штыки встретили отдельные депутаты, которые не представляли свое существование в парламенте без приятных бонусов.
В беседе с корреспондентом информагентства, думские единороссы акцентировали внимание на том, что политическая ситуация в корне изменилась, как и состав думы, который стал более профессиональным.
Мысль о том, что областная дума получает новый более высокий статус, звучала в последнее время не раз и в выступлениях руководства области. Как отмечалось, от депутатов потребуются большая личная активность и ответственность. Для более качественного исполнения своих полномочий – в парламенте, на своих отдаленных территориях с избирателями – нардепам, как подчеркнул собеседник информагентства из фракции «ЕР», требуются ресурсы – в том числе, финансовые.
Реклама
Популярное по теме
24.09.2019 14:23
21280 17
30.09.2019 13:44
20294 29
Депутат-миллиардер отказался от «копеечной» зарплаты в Волгоградской облдуме01.10.2019 12:42
В едином порыве: депутаты Волгоградской облдумы распределили ключевые портфели30.09.2019 16:59
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании30.09.2019 16:08
В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей30.09.2019 14:59
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы30.09.2019 13:44
Выбрали молодого: лидером фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме стал Михаил Струк30.09.2019 11:29
Два депутата-агрария претендуют на кресло руководителя фракции единороссов в Волгоградской облдуме30.09.2019 10:21
«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумы30.09.2019 10:13
Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборах29.09.2019 12:38
Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору28.09.2019 18:47
Губернатор назвал второго сенатора от Волгоградской области28.09.2019 12:54
Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра Блошкина28.09.2019 12:27
Волгоградский губернатор задал тренд на «бережное» кадровое обновление28.09.2019 11:51
Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы28.09.2019 10:48
В Волгоградской области миллионы на счетах показали только три партии26.09.2019 13:57
Реклама