Выбрали молодого: лидером фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме стал Михаил Струк

Руководителем фракции «Единая Россия» в Волгоградской облдуме стал Михаил Струк. Его кандидатуру в результате тайного голосования поддержали большинство депутатов-единороссов, сообщает ИА "Высота 102". Вторым кандидатом на этот пост был Владимир Ефимов. Однако депутат попросил коллег перед тайным голосованием поддержать именно Струка. Ефимов и Наталья Семенова получили должности заместителей лидера фракции.

42-летний Михаил Струк относительно недавно оказался в политике. Впервые в регпарламент он избрался в сентябре 2017 года. На тот момент в областной думе депутатствовал его отец Владимир Струк, который сразу после подведения итогов голосования от мандата отказался. Оба родственника занимаются одним бизнесом – руководят птицефабрикой «Волжская». Впоследствии Струк-младший стал региональным координатором «Народного контроля» - федерального проекта «Единой России».

Для Владимира Ефимова руководство внутрипарламентским блоком партии, по большому счету, - этап пройденный. Он в прежние годы уже возглавлял не только фракцию, но и областную думу, и региональное отделение «Единой России». В прошлом созыве облдумы руководил аграрным комитетом.



