Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборах

Политика 29.09.2019 12:38
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29.09.2019 12:38
Накануне на IV пленуме комитета Сталинградского обкома КПРФ волгоградские коммунисты признали результаты прошедших выборов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт обкома, с докладом о фактах давления партии власти, использования административного ресурса и фальсификаций в день голосования выступил секретарь обкома по организационно-партийной работе Олег Дмитриев. Несмотря на озвученные верхушкой коммунистов факты, итогами выборов они оказались довольны. «Вместо трех депутатов Волгоградской областной думы теперь в регпарламенте будет пять. Если раньше, в 2014 -ом году, за коммунистов голосовали 102 тысячи человек, 14,32%, то в 2019-ом голоса за нас отдали 147 тысяч избирателей, что составляет 19,5%. Что касается выборов в органы местного самоуправления, то и здесь по сравнению с 2014 годом, поддержка КПРФ выросла практически вдвойне: в этом году количество коммунистов, вошедших в органы МСУ, стало 123», - сообщил своим однопартийцам Олег Дмитриев.
В результате предложение Михаила Таранцова не признавать результаты выборов поддержали только шесть членов партии, сорок шесть человек выступили против. Еще два предложения Михаила Таранцова даже не были поставлены на голосование. В частности, он призывал фракцию КПРФ на завтрашнем первом заседании регпарламента выступить с заявлением о не признании итогов выборов, а также проголосовать против кандидатуры председателя областной думы.
Напомним, КПРФ в Волгоградской облдуме будут представлять первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ Тамара Головачева, секретарь обкома Алексей Буров, первый секретарь Красноармейского РК КПРФ Валерий Могильный, первый секретарь Михайловского ГК КПРФ Владимир Иванов и член ЦКРК КПРФ Евгений Шаманаев. Тамара Головачева уже встретилась с губернатором Волгоградской области, как и все руководители региональных отделений партий, которые будут работать в регпарламенте.
Между тем, верхушку волгоградских коммунистов некоторые партийцы обвиняют в предательстве интересов партии и в человеческой непорядочности. В частности, руководители волгоградских коммунистов даже не пришли на церемонию прощания с Вадимом Чистяковым, кандидатом в депутаты областной думы от КПРФ, который скончался в день выборов.
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