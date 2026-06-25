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Общество

Волгоградку поместили в СИЗО за вымогательство, угрозы и удар головой

Общество 25.06.2026 15:28
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25.06.2026 15:28


В Старополтавском районе Волгоградской области правоохранители разбираются в инциденте с вымогательством и угрозами мужчине. По версии следствия, преступление было совершено местной ранее судимой жительницей Наталией Г.



- Испытывая личную неприязнь к своему знакомому и желая получить материальную выгоду, находясь во дворе его дома, угрожала ему предметом, похожим на пистолет. Она заявила, что нанесёт ему повреждение паховой области. После этого женщина ударила потерпевшего рукоятью «пистолета» по голове и потребовала передать ей 20 тыс. рублей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Выпив спиртное, женщина продолжила с новой силой выбивать деньги из пострадавшего. Она нанесла ещё несколько ударов кулаком, а затем головой и вновь потребовала деньги.

Отметим, 23 июня рецидивистка была задержана по подозрению в вымогательстве. Решением Старополтавского районного суда фигурантка была помещена в СИЗО до 23 августа 2026 года. Постановление может быть обжаловано.

Фото и видео: Старополтавский районный суд Волгоградской области

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