Минцифры высказалось об удалении Apple приложений VK из AppStore

Политически мотивированным решением назвали в Минцифры действия компании Apple, которая удалила из AppStore почти все приложения VK.

В экосистему VK, напомним, входят «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», Mail.ru, Skillbox и другие сервисы. Из магазина приложений AppStore для пользователей iPhone вышеуказанные сервисы исчезли 25 июня.

– Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах, – говорится в комментарии российского министерства.

В Минцифры также сообщили, что не получили от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований и оснований для блокировки приложений VK.

Все приложения VK, которые уже установлены на смартфонах и планшетах Apple, продолжат работать в прежнем режиме, уточнили в компании.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!