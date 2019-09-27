В Волгограде банда ипотечных мошенников омолаживала маргиналов перед походом в банк за кредитом

Расследования 27.09.2019 15:45
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27.09.2019 15:45
Сегодня утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и пятерых участников преступной группы, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, обвиняемые в период с сентября 2014 года по май 2017 года совершали хищения денежных средств у двух банков путем заключения договоров ипотеки на подставных лиц. Помимо 56-летнего организатора, в преступной деятельности обвиняются две женщины 41 и 33 лет, а также трое мужчин 43, 35 и 34 лет. Согласно преступной схеме, сообщники находили социально неблагополучных граждан, которые за незначительное денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит.
Для создания видимости благонадежности потенциальных заемщиков, перед визитом в банк им делали косметические процедуры и изготавливали фиктивные документы о достойном заработке.
В дальнейшем сообщники подыскивали земельные участки или жилые дома, собственники которых соглашались продать объекты недвижимости с использованием кредитных средств.
При этом в банк предоставлялся пакет документов с фотографиями объектов недвижимости, не соответствующих фактическому положению дел – изображения элитных коттеджей при наличии ветхого жилья или вообще отсутствия такового.
В результате преступной схемы заемщиками оформлялись договоры ипотеки на несуществующее имущество, обязательства по которым впоследствии не исполнялись. Разницу между ценой, установленной продавцами, и перечисленной суммой кредита, обвиняемые забирали себе. В итоге, кредитным учреждениям причинен материальный ущерб на сумму более 14 миллионов рублей. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признают.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда.
Санкции вмененных статей (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере) в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых (3 автомобиля, 5 земельных участков и 1 квартира) общей стоимостью более 5 миллионов рублей.
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