Назначена дата первого заседания Волгоградской облдумы нового созыва

Политика 25.09.2019 14:25
2845 12
25.09.2019 14:25
С понедельника начнут официально свою трудовую деятельность депутаты Волгоградской облдумы VI созыва. Облизбирком назначил дату собрания на 30 сентября. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ИКВО. Сегодня члены комиссии выдали парламентариям удостоверения об избрании. 30 сентября "слугам народа" в торжественной обстановке вручат удостоверения депутатов.
Напомним, выборы прошли 8 сентября. «Единая Россия» получила 28 из 38 мандатов, КПРФ – пять, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по два мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – один.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2019 16:59
17149 23
24.09.2019 16:13
28082 26
Волгоградский облизбирком передал мандат депутата топ-менеджеру «дочки» «Газпрома»25.09.2019 14:07
Волгоградские депутаты истосковались по друг другу и думам о народе (ФОТОРЕПОРТАЖ)25.09.2019 12:57
Прошедшие в регпарламент депутаты покинули гордуму Волгограда под «дембельский аккорд»25.09.2019 10:14
Депутаты Волгоградской облдумы пакуют чемоданы для первой командировки25.09.2019 09:55
Преемник Гасана Набиева станет депутатом Волгоградской облдумы от «Единой России»24.09.2019 19:04
«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова24.09.2019 16:13
В администрации Волгоградской области - массовые отставки24.09.2019 14:23
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали24.09.2019 13:30
Андрей Бочаров официально вступил в должность губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)24.09.2019 12:08
Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросов23.09.2019 17:52
Аутсайдер выборов в Волгоградскую гордуму от «ЕР» заслужил депутатский мандат23.09.2019 13:01
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-код23.09.2019 12:03
На второй срок с музыкой: на инаугурации губернатора Волгоградской области сыграет военный оркестр22.09.2019 20:30
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузку19.09.2019 16:54
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатора18.09.2019 14:21
Реклама