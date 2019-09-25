Назначена дата первого заседания Волгоградской облдумы нового созыва





С понедельника начнут официально свою трудовую деятельность депутаты Волгоградской облдумы VI созыва. Облизбирком назначил дату собрания на 30 сентября. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ИКВО. Сегодня члены комиссии выдали парламентариям удостоверения об избрании. 30 сентября "слугам народа" в торжественной обстановке вручат удостоверения депутатов.

Напомним, выборы прошли 8 сентября. «Единая Россия» получила 28 из 38 мандатов, КПРФ – пять, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по два мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – один.



