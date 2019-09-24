В Волгоградской области водитель задавил подростка и спрятался в кустах

Происшествия 24.09.2019 22:31
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24.09.2019 22:31
Водитель «ВАЗ-21340» сегодня насмерть сбил 17-летнего подростка и спрятался от правоохранителей в кустах. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова, ДТП произошло в Михайловке примерно в 20:20. Водитель помочь подростку не пытался, а выскочил из автомобиля и спрятался в придорожных кустах, где его и нашли полицейские. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Установлено, что в 2014 году он привлекался за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишён прав на 1,5 года.
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