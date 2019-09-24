В администрации Волгоградской области - массовые отставки

Политика 24.09.2019 14:23
11964 13
24.09.2019 14:23
Сегодня после вступления в должность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в отставку отправлены руководители органов исполнительной власти региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной администрации, это произошло автоматически после подписания избранным главой региона своего первого постановления после инаугурации. В скором времени станет известно, кто из прежних руководителей комитетов, аппарата губернатора и его заместителей сохранит свои должности, а с кем придется расстаться. В обладминистрации не исключают, что в команде главы региона появятся и новые лица.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2019 16:59
16887 23
18.09.2019 14:21
17522 22
«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова24.09.2019 16:13
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали24.09.2019 13:30
Андрей Бочаров официально вступил в должность губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)24.09.2019 12:08
Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросов23.09.2019 17:52
Аутсайдер выборов в Волгоградскую гордуму от «ЕР» заслужил депутатский мандат23.09.2019 13:01
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-код23.09.2019 12:03
На второй срок с музыкой: на инаугурации губернатора Волгоградской области сыграет военный оркестр22.09.2019 20:30
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузку19.09.2019 16:54
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатора18.09.2019 14:21
Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдуме13.09.2019 16:21
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки12.09.2019 12:14
«Кто крайний?»: единороссы выстроились в очередь за мандатами в Волгоградскую облдуму10.09.2019 16:59
Главный единоросс Волгоградской области грезит о здоровой конкуренции в думе09.09.2019 17:44
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит Алекперов27.08.2019 10:49
В Волгограде участники митинга КПРФ «потеряли» своих лидеров25.08.2019 18:50
Реклама