Бродячего убийцу убрали с улиц Волгограда

Расследования 20.09.2019 12:59
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20.09.2019 12:59
43-летний волгоградец проведет 18 лет колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2008 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, осенью 2008 года осужденный в Центральном районе Волгограда во дворе одного из многоквартирных домов увидел пьяного прохожего, у которого при себе находился мобильный телефон. Чтобы завладеть им, он набросился на мужчину и стал избивать, а затем схватил его за свитер и стал силой тянуть на себя, используя горловину предмета одежды потерпевшего как петлю. Когда волгоградец перестал подавать признаки жизни, преступник беспрепятственно забрал его сотовый телефон и скрылся с похищенным. Тело убитого обнаружили на следующий день. Органами следствия незамедлительно было возбуждено уголовное дело, однако установить лицо, совершившее это особо тяжкое преступление, долгое время не удавалось. Поиски злоумышленника велись 10 лет и увенчались успехом лишь в октябре 2018 года. Следователями повторно был поведен ряд следственных действий и судебных экспертиз, позволивших изобличить преступника. Так, исследовав предметы одежды потерпевшего, специалисты-генетики дали заключение, что на свитере убитого имеются биологические следы, принадлежащие злоумышленнику. Кроме того, достоверно известно, что он пользовался мобильным телефоном, похищенным у потерпевшего. Именно эти выводы стали неопровержимыми доказательствами вины фигуранта преступления.
Установлено, что виновный – рецидивист со стажем. За разбой, совершенный им еще в 2001 году, он отбыл в местах лишения свободы 6,5 лет. Освободившись из колонии условно-досрочно, он стал вести аморальный образ жизни – не имея постоянного места жительства и работы, он скитался по малознакомым лицам, ночевал на улицах и вокзалах, регулярно злоупотреблял спиртным. Убийство жителя Волгограда он совершил менее чем через год после освобождения из колонии.
Сегодня Волгоградский областной суд огласил приговор по этому уголовному делу. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Волгоградской области.
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