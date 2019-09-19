Убил из-за яблок: житель Волгоградской области сядет на 12 лет за смерть 7-летнего пасынка

Расследования 19.09.2019 14:09
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19.09.2019 14:09
Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении жителя Алексеевского района Волгоградской области, осуждённого за убийство пасынка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, в декабре 2018 года 36-летний Владимир Ручьевский жестоко избил своего 7-летнего пасынка. Поводом для этого стало подозрение в том, что ребенок взял без разрешения яблоки. Он жестоко избил мальчика, при этом бил его головой об стенку. От полученных телесных повреждений мальчик потерял сознание и через непродолжительное время скончался.
По приговору Волгоградского областного суда Владимир Ручьевский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее по неосторожности его смерть). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.
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