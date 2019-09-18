Расследования

За героин во дворах Волгограда наркодилеру грозит 20 лет

Расследования 18.09.2019 12:22
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18.09.2019 12:22


Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении волгоградца, который занимался распространением героина, утвердила сегодня городская прокуратура. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, 34-х летний мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере.  Наркодилеру грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
По версии следствия, обвиняемый в апреле 2019 года через сеть «Интернет» вступил в сговор с лицом, координировавшим его деятельность  по сбыту наркотических средств. В обязанности молодого человека входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, и устройство тайников- «закладок» .
15 мая текущего года , находясь в Краснооктябрьском районе Волгограда, наркокурьер осуществил закладку свертков с героином массой более 2 гр.
При попытке сбыта еще 17 свертков с героином общей массой более 17 гр мужчина был задержан сотрудниками полиции.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

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