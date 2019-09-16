Происшествия 16.09.2019 12:35
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16.09.2019 12:35
Житель поселка Пятиморск Калачевского района умудрился угнать сразу две машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратились двое мужчин с одной проблемой. Заявители пояснили, что снимают жилье в одном доме в п. Пятиморск Калачевского района Волгоградской области. Оба владеют одинаковыми машинами «ВАЗ-21074», которые паркуют возле подъезда по месту жительства. Собравшись утром на работу, потерпевшие не обнаружили свои автомобили.
По горячим следам сотрудники ДПС отдела МВД России по Калачевскому району Волгоградской области обнаружили машины в разных местах поселка. Обе машины были в исправном состоянии, однако на одной обнаружили повреждения в виде вмятины на багажнике.
Полицейские также установили личность и задержали подозреваемого в совершении угонов. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 22-летний местный житель. В содеянном он сознался, пояснив, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он увидел две машины, припаркованные возле подъезда. Угнал сначала один автомобиль, покатавшись, бросил его и вернулся за вторым. Покатавшись, он припарковал его на одной из улиц и продолжил распивать спиртные напитки, расположившись на багажнике авто. Машины изъяты и возвращены владельцам.
В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под стражей.
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