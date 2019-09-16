Экология

Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублей

Экология 16.09.2019 11:59
2862 1
16.09.2019 11:59


Долгожданная экологическая реабилитация ерика Обухов началась в Краснослободске Волгоградской области на особо охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомприроды, объем финансирования по возвращению водоема к полноценной жизни составит 34 миллиона рублей.

 В последние годы наблюдалась полная деградация ерика и утрата его экосистемных функций - в условиях скудных половодий здесь все быстро зарастало растениями и ускорились процессы заиления. Кроме того, усилиями несознательных представителей местного населения  берега ерика оказались замусорены. Несанкционированная свалка подобралась к самым берегам водоема, среди гор мусора оказалась и близлежащая дубовая роща.  Между тем, красивейшие места явно нуждаются в заботе. 

Подрядной организации предстоит расчистить 3,4 км русла и восстановить 12,6 га площади водного объекта. Работы по экологической реабилитации ерика Обухов планируется осуществить закончить в 2020 году.



Всего за период 2019 - 2020 годов объем финансирования мероприятий по оздоровлению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы составит более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным облкомприроды, на территории природного парка предстоит построить 9 новых водопропускных сооружений, возвести переливную плотину на ерике Каширин у хутора Невидимка, провести экологическую реабилитацию 22 водных объектов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом
13.09.2019 20:11
44634 42
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки
26.08.2019 15:00
9674 8
В Волго-Ахтубинской пойме обнаружен пожиратель ясеней
19.08.2019 09:28
9440 12
Экология
16.09.2019 14:12
Экология 16.09.2019 14:12
178 1 Обсудить

0
Далее
Экология
15.09.2019 08:39
Экология 15.09.2019 08:39
3026 24 Обсудить

0
Далее
Экология
15.09.2019 08:10
Экология 15.09.2019 08:10
9507 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2019 20:11
Экология 13.09.2019 20:11
44634 42 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2019 11:37
Экология 13.09.2019 11:37
5904 8 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2019 17:23
Экология 05.09.2019 17:23
10021 7 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2019 17:06
Экология 05.09.2019 17:06
955 0 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2019 12:25
Экология 05.09.2019 12:25
1124 0 Обсудить

0
Далее
Экология
02.09.2019 17:42
Экология 02.09.2019 17:42
1794 0 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 18:09
Экология 30.08.2019 18:09
1977 2 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 16:26
Экология 30.08.2019 16:26
4160 10 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 15:26
Экология 30.08.2019 15:26
1746 11 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 11:33
Экология 30.08.2019 11:33
5406 10 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2019 19:07
Экология 26.08.2019 19:07
1887 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2019 15:00
Экология 26.08.2019 15:00
9674 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:12
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"Смотреть фотографии
13:15
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочностьСмотреть фотографии
12:39
Жители печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве злаСмотреть фотографии
12:35
Житель Волгоградской области угнал две «семерки» в алкогольном куражеСмотреть фотографии
11:59
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:23
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:45
Нет шапито - нет проблем: в Волгограде чиновники ушли от ответа на вопросы жителейСмотреть фотографии
09:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
08:56
В Волжском на пепелище нашли труп неизвестногоСмотреть фотографии
08:29
Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовалиСмотреть фотографии
18:27
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорываСмотреть фотографии
15:37
По Волгограду промчался осенний велопарадСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде ограничили стройку от ГДЮЦ до планетарияСмотреть фотографии
11:27
Жители Волгоградской области потребовали в суде отставки чиновникаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области молодая женщина погибла за рулем южнокорейского внедорожникаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде стартует Фестиваль уличного киноСмотреть фотографии
08:39
Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей домаСмотреть фотографии
08:10
На свалках Волгоградской области защитят кандидатскиеСмотреть фотографии
19:53
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:14
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дорогиСмотреть фотографии
14:34
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставовСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области офицер избил рядового половникомСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области две лошади стали участниками ночного ДТПСмотреть фотографии
09:57
В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знакаСмотреть фотографии
08:25
Жителям Волгоградской области предсказали, сколько им осталосьСмотреть фотографии
20:11
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:43
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде у отловленных на улицах собак стало больше шансов выжить под надзоромСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 