Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублей

Экология 16.09.2019 11:59
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16.09.2019 11:59
Долгожданная экологическая реабилитация ерика Обухов началась в Краснослободске Волгоградской области на особо охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомприроды, объем финансирования по возвращению водоема к полноценной жизни составит 34 миллиона рублей.
В последние годы наблюдалась полная деградация ерика и утрата его экосистемных функций - в условиях скудных половодий здесь все быстро зарастало растениями и ускорились процессы заиления. Кроме того, усилиями несознательных представителей местного населения берега ерика оказались замусорены. Несанкционированная свалка подобралась к самым берегам водоема, среди гор мусора оказалась и близлежащая дубовая роща. Между тем, красивейшие места явно нуждаются в заботе.
Подрядной организации предстоит расчистить 3,4 км русла и восстановить 12,6 га площади водного объекта. Работы по экологической реабилитации ерика Обухов планируется осуществить закончить в 2020 году.
Всего за период 2019 - 2020 годов объем финансирования мероприятий по оздоровлению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы составит более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным облкомприроды, на территории природного парка предстоит построить 9 новых водопропускных сооружений, возвести переливную плотину на ерике Каширин у хутора Невидимка, провести экологическую реабилитацию 22 водных объектов.
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