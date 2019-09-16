Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублей





Долгожданная экологическая реабилитация ерика Обухов началась в Краснослободске Волгоградской области на особо охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомприроды, объем финансирования по возвращению водоема к полноценной жизни составит 34 миллиона рублей.





В последние годы наблюдалась полная деградация ерика и утрата его экосистемных функций - в условиях скудных половодий здесь все быстро зарастало растениями и ускорились процессы заиления. Кроме того, усилиями несознательных представителей местного населения берега ерика оказались замусорены. Несанкционированная свалка подобралась к самым берегам водоема, среди гор мусора оказалась и близлежащая дубовая роща. Между тем, красивейшие места явно нуждаются в заботе.





Подрядной организации предстоит расчистить 3,4 км русла и восстановить 12,6 га площади водного объекта. Работы по экологической реабилитации ерика Обухов планируется осуществить закончить в 2020 году.













Всего за период 2019 - 2020 годов объем финансирования мероприятий по оздоровлению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы составит более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным облкомприроды, на территории природного парка предстоит построить 9 новых водопропускных сооружений, возвести переливную плотину на ерике Каширин у хутора Невидимка, провести экологическую реабилитацию 22 водных объектов.



