На свалках Волгоградской области защитят кандидатские





Свалки Волгоградской области заинтересовали ученых. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, Волгоградский государственный технический университет заказал работы по научно-аналитическому контролю загрязняющих веществ и исследованию отходов на территории объектов негативного воздействий на окружающую среду. Предметом изучения станут 52 свалки, расположенные на территории региона: 3 - в Волгограде, 3 – в Городищенском районе, 1- во Фроловском районе, 12- в Иловлинском, 3- в Светлоярском, 27 – в Михайловском и 1 – в Котельниковском районах. За 4 миллиона рублей эту работу выполнит общественная организация «Центр экологического контроля». Предметом исследования станут пробы почвы, воздуха и воды, а также самих отходов. В частности, воздух в районе свалок будет исследован на наличие диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, аммиака, бензола, взвешенных частиц, хлорбензола. Воду проверят на наличие кадмия, меди, никеля, ртути, фенола, цинка и других веществ. В почвенных пробах общественники будут искать медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк. В процессе работ будут взяты пробы воды из рек Иловля, Мечетка, Медведица, Волга и Аксай. Результаты работы должны быть предоставлены ученым до конца октября.



