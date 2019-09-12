Экология

Сквозь пальцы ?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом

Экология 12.09.2019 20:11
6552 10
12.09.2019 20:11




Добыча и вывоз песка в районе пляжа у хутора Бобры вызвали подозрения бдительных граждан, которые сегодня обратились в редакцию ИА «Высота 102». Съемочная группа выехала на указанное хуторянами место и убедилась, что песок добывается в промышленных масштабах при помощи тяжелой техники. Место разработки - абсолютно неприметное, с Волги его не видно из-за природной возвышенности. 

Если ориентироваться по правому берегу Волги, то карьер находится как раз напротив ТРК «Европа Сити Молл». Журналисты проследили путь груженых песком машин и оказались у ворот базы в Краснослободске, где, как следует из написанного на вывеске, работает фирма «Агросервис - Инновация».  


Согласно данным из открытых источников, компания занимается, в том числе, продажей и доставкой песка. По телефону в «Агросервис - Инновация» на вопрос корр. ИА «Высота 102», можно ли приобрести машину речного песка, ответили, что готовы доставить по Краснослободску, например, 10 тонн на грузовике «Урал» за 2 тысячи 300 рублей. Предлагает фирма и доставку гораздо больших объемов песка. 
После этого был сделан соответствующий редакционный запрос в областной комитет природных ресурсов. Ответ получен оперативно. В облкомприроды ИА «Высота 102» сообщили, что фирма «Агросервис-Инновация» «среди пользователей недр, осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории Волгоградской области не числится. Сведениями о принятых решениях территориальным федеральным органом о предоставлении права пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песка формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях, комитет не располагает». В ведомстве также уточнили, что «комитет право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в том числе песок, в районе хутора Бобры Среднеахтубинского муниципального района в целях геологического изучения, разведки и добычи не предоставлял, и лицензии на пользование недрами не выдавал». 
Получается, что подозрения рядовых жителей в том, что у них на глазах могут твориться «темные дела» не беспочвенны. Для получения более полной информации, ИА «Высота 102» направлен запрос в Ростов-на-Дону, в отдел геологии и лицензирования по Волгоградской области Департамента по недропользованию по ЮФО. Однако, возможно, на происходящее в районе хутора Бобры Среднеахтубинского района профильным органам стоит уже сейчас обратить внимание и отреагировать. Эту публикацию и снятый видеоматериал ИА «Высота 102» просит считать редакционным запросом.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки
26.08.2019 15:00
9513 8
В Волго-Ахтубинской пойме обнаружен пожиратель ясеней
19.08.2019 09:28
9236 12
Под Волгоградом напоили Верблюда
30.08.2019 11:33
5293 10
Экология
05.09.2019 17:23
Экология 05.09.2019 17:23
9910 7 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2019 17:06
Экология 05.09.2019 17:06
914 0 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2019 12:25
Экология 05.09.2019 12:25
953 0 Обсудить

0
Далее
Экология
02.09.2019 17:42
Экология 02.09.2019 17:42
1732 0 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 18:09
Экология 30.08.2019 18:09
1910 2 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 16:26
Экология 30.08.2019 16:26
3999 10 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 15:26
Экология 30.08.2019 15:26
1700 11 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 11:33
Экология 30.08.2019 11:33
5293 10 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2019 19:07
Экология 26.08.2019 19:07
1836 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2019 15:00
Экология 26.08.2019 15:00
9513 8 Обсудить

0
Далее
Экология
19.08.2019 09:28
Экология 19.08.2019 09:28
9236 12 Обсудить

0
Далее
Экология
15.08.2019 08:43
Экология 15.08.2019 08:43
14042 8 Обсудить

0
Далее
Экология
14.08.2019 14:27
Экология 14.08.2019 14:27
6370 10 Обсудить

0
Далее
Экология
08.08.2019 17:13
Экология 08.08.2019 17:13
4600 1 Обсудить

0
Далее
Экология
08.08.2019 10:09
Экология 08.08.2019 10:09
2571 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:11
Сквозь пальцы ?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Приговор по делу о взрыве дома в Волгограде оставили в силеСмотреть фотографии
16:58
Верховный суд РФ подтвердил приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
Депутат Госдумы от Волгоградской области: детям вернут Есенина и ВысоцкогоСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде коммерсант поплатился за отказ в трудоустройстве женщины «за 40»Смотреть фотографии
15:07
В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде на новый маршрут вышли современные микроавтобусыСмотреть фотографии
14:27
Торжества в честь святого покровителя Волгограда - ФОТОРЕПОРТАЖ ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства животныхСмотреть фотографии
12:45
Над колонией в Волгоградской области пролетел беспилотник с «сюрпризом»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки Смотреть фотографии
12:01
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборахСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашишСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области с начала года закрылись 3,6 тысячи организацийСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде задержана экс-координатор штаба НавальногоСмотреть фотографии
10:00
Замглавврача больницы в Волгоградской области наказан за игнорирование обращения о заболевании туберкулезомСмотреть фотографии
09:53
Верующие соборно празднуют день святых покровителей ВолгоградаСмотреть фотографии
07:27
Три человека погибли на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:07
Напуганному талибами гражданину Афганистана не удалось обрести в Волгограде убежищеСмотреть фотографии
17:32
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку Смотреть фотографии
17:18
Вот и решили: в Волгограде детскую сцену во дворе отдали под мусорную площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Волгоградское УФАС проследило подозрительно долгий путь анализовСмотреть фотографии
15:13
Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксуСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде пенсионер с ружьем грозился убить соседаСмотреть фотографии
14:43
Волжанка поверила мошеннику и потеряла на «бирже» больше миллионаСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области требуют отменить итоги выборов главы сельского поселенияСмотреть фотографии
13:31
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушенийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Волгограде воришек автомобильных аккумуляторов ищут по видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 