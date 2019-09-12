Экология 12.09.2019 20:11
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12.09.2019 20:11
Добыча и вывоз песка в районе пляжа у хутора Бобры вызвали подозрения бдительных граждан, которые сегодня обратились в редакцию ИА «Высота 102». Съемочная группа выехала на указанное хуторянами место и убедилась, что песок добывается в промышленных масштабах при помощи тяжелой техники. Место разработки - абсолютно неприметное, с Волги его не видно из-за природной возвышенности.
Если ориентироваться по правому берегу Волги, то карьер находится как раз напротив ТРК «Европа Сити Молл». Журналисты проследили путь груженых песком машин и оказались у ворот базы в Краснослободске, где, как следует из написанного на вывеске, работает фирма «Агросервис - Инновация».
Согласно данным из открытых источников, компания занимается, в том числе, продажей и доставкой песка. По телефону в «Агросервис - Инновация» на вопрос корр. ИА «Высота 102», можно ли приобрести машину речного песка, ответили, что готовы доставить по Краснослободску, например, 10 тонн на грузовике «Урал» за 2 тысячи 300 рублей. Предлагает фирма и доставку гораздо больших объемов песка.
После этого был сделан соответствующий редакционный запрос в областной комитет природных ресурсов. Ответ получен оперативно. В облкомприроды ИА «Высота 102» сообщили, что фирма «Агросервис-Инновация» «среди пользователей недр, осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории Волгоградской области не числится. Сведениями о принятых решениях территориальным федеральным органом о предоставлении права пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песка формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях, комитет не располагает». В ведомстве также уточнили, что «комитет право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в том числе песок, в районе хутора Бобры Среднеахтубинского муниципального района в целях геологического изучения, разведки и добычи не предоставлял, и лицензии на пользование недрами не выдавал».
Получается, что подозрения рядовых жителей в том, что у них на глазах могут твориться «темные дела» не беспочвенны. Для получения более полной информации, ИА «Высота 102» направлен запрос в Ростов-на-Дону, в отдел геологии и лицензирования по Волгоградской области Департамента по недропользованию по ЮФО. Однако, возможно, на происходящее в районе хутора Бобры Среднеахтубинского района профильным органам стоит уже сейчас обратить внимание и отреагировать. Эту публикацию и снятый видеоматериал ИА «Высота 102» просит считать редакционным запросом.
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