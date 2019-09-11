В Волгограде воришек автомобильных аккумуляторов ищут по видео











Подозреваемых в краже аккумуляторных батарей с грузового автомобиля в Советском районе Волгограда ищут по видеозаписи, зафиксировавшей момент хищения. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по городу Волгограду, с заявлением в полицию обратился 36-летний владелец автомобиля, сообщивший, что из его грузового автомобиля, припаркованного у одного из домов по ул. Стадионной, неизвестные похитили две аккумуляторные батареи, причинив ущерб на сумму 20 000 рублей. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Это произошло еще в конце июля, но воришек до сих пор найти не удалось.

Приметы преступников:

1. Мужчина кавказской внешности, на вид 20-25 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения. Был одет в кепку черного цвета, футболку черную с надписью белого цвета, черные спортивные штаны и черные ботинки. 2. Мужчина кавказской внешности, на вид 45-50 лет, седые волосы, на голове залысина, рост 170-180 см., худощавого телосложения. Был одет в кепку белого цвета, майку поло голубого цвета и воротником темного цвета, перчатки строительные черного цвета, джинсы темного цвета, ботинки белого цвета. 3. Мужчина кавказской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180-190 см., волосы темные, с бородой, одет в майку черного цвета, шорты выше колена черного цвета, черные ботинки с белой подошвой.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, (8442) 46-51-15 , (8442) 93-76-26 – дежурная часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду.



