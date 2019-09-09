В Волгоградской области горит лес

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Происшествия 09.09.2019 20:42
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09.09.2019 20:42
Низовой лесной пожар тушат в 10 км от населенного пункта Перекопка Клетского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании сухой растительности и подстилки соснового леса поступило сегодня в оперативные службы около 16.00. Борьбу с огнём ведут пожарные расчеты и подразделения лесного хозяйства в количестве 26 человек и 10 единиц техники. Площадь пожара составляет 15 га. Угрозы населенным пунктам нет. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что на большинстве территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
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