В Волгограде найденную школьницу положили в больницу

Расследования 08.09.2019 16:45
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08.09.2019 16:45
Накануне пропавшая школьница была найдена в Волгограде. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду. Напомним, 6 сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции Ворошиловского района города Волгограда поступило сообщение от жительницы района, о том, что в этот день ушла из дома на прогулку ее 13 –летняя дочь. Самостоятельные поиски, предпринимаемые родственниками, положительных результатов не дали, после чего они обратились в полицию.
На поиски несовершеннолетней немедленно были ориентированы наряды полиции, ориентировки с приметами школьницы направлены во все отделы полиции, информация размещена в СМИ, социальных сетях и интернет-ресурсах. Полицейские отрабатывали места возможного нахождения подростка, в том числе подъезды, подвалы и чердаки близлежащих домов, торговые и развлекательные центры.
В результате проведенных мероприятий 8 сентября местонахождение несовершеннолетней было установлено. Школьница была найдена на территории Ворошиловского района. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении девочки не было совершено. Полицейским предстоит выяснить, где был ребенок с момента самовольного ухода. Сейчас ребенок находится на обследовании в медучреждении.
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