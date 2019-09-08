Расследования

В Волгограде найденную школьницу положили в больницу

Расследования 08.09.2019 16:45
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08.09.2019 16:45


Накануне пропавшая школьница была найдена в Волгограде. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду. Напомним, 6  сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции Ворошиловского района города Волгограда поступило сообщение от жительницы района, о том, что в этот день  ушла из дома на прогулку ее 13 –летняя дочь.  Самостоятельные поиски, предпринимаемые родственниками, положительных результатов не дали, после чего они обратились в полицию. 
На поиски  несовершеннолетней немедленно были ориентированы наряды полиции, ориентировки с приметами школьницы направлены во все отделы полиции, информация размещена в СМИ, социальных сетях и интернет-ресурсах. Полицейские отрабатывали места возможного нахождения подростка, в том числе подъезды, подвалы и чердаки близлежащих домов, торговые и развлекательные центры.
В результате проведенных мероприятий 8 сентября  местонахождение несовершеннолетней было установлено. Школьница была  найдена   на территории Ворошиловского района. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении  девочки не было совершено. Полицейским предстоит выяснить, где был ребенок с момента самовольного ухода. Сейчас ребенок находится на обследовании  в медучреждении.

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