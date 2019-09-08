













Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко проголосовала сегодня на избирательном участке №406, расположенным в школе №67 Дзержинского района. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Анна Александровна традиционно голосует здесь, по месту своей прописки. В день голосования здесь было празднично – с песнями и танцевальными номерами выступали школьники.

После того, как избирательные бюллетени были заполнены и отправлены в электронную урну, депутат Госдумы обратилась к жителям региона: «Сегодня своим выбором мы определяем будущее Волгоградской области, мы голосуем за сохранение социально-экономической стабильности, за продолжение курса на развитие, за повышение качества жизни каждого жителя. Уже сегодня перед нашим регионом стоят достаточно амбициозные планы и нам необходимо уже в ближайшие годы решать самые непростые задачи. Для того, чтобы у нас многое получилось, чтобы мы достигли намеченной цели, всем нам необходимо прийти на избирательные участки и сделать свой выбор».

Справка. По данным облизбиркома, на 12-00 часов явка избирателей в Волгоградской области составила 15,41%.