В Волгограде финиширует благоустройство ул. Социалистической

В Ворошиловском районе Волгограда близится к завершению благоустройство ул. Социалистической. Власти сообщили о выполнении основных работ на участке в границах ул. Профсоюзной и ул.Академической.

- На ул. Социалистической подрядчик уложил новое тротуарное покрытие площадью порядка 1000 кв. м. вблизи домов №14 и №16, оборудовал технологический тротуар, смонтировал новые фонари, - отметили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание подрядчик уделил озеленению. На разделительной полосе специалисты высадили 30 деревьев и более 400 кустарников. Уход за растениями будет обеспечен с помощью водовода и обширной системы автоматического полива.

Помимо ул. Социалистической масштабные работы охватили и ул. Профсоюзную. Здесь благоустройство продвигается более скромными темпами. Связано это с этапным подходом властей. Прежде чем приступить к благоустройству коммунальные службы обновляют находящиеся под землёй магистрали.

- На участках, где земляные работы завершены, подрядчик приступил к благоустройству. Здесь ведется укладка тротуарной плитки, высадка деревьев и др. Всего здесь планируется высадить свыше 170 деревьев и несколько сотен кустарников, - добавили в администрации.

Отметим, на ул. Профсоюзной обновление развернулось в центральной парковой территории, находящейся между разными направлениями проезжей части. Однако власти обещают, что благоустройство охватит не только сам сквер, но и пешеходные зоны, прилегающие к многоквартирным домам.

Фото и видео: администрация Волгограда