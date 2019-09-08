Выборы 08.09.2019 11:07
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08.09.2019 11:07
Сегодня для обеспечения безопасности во время проведения выборов задействованы более 5000 человек, из которых 2700 - это сотрудники органов внутренних дел, об этом ИА «Высота 102» сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУВД Волгоградской области Сергей Титов. Заблаговременно проведены обследования всех избирательных участков, установлены 770 арочных стационарных металлодетекторов. На каждом участке дежурят сотрудники полиции. На помощь полицейским вышли представители казачества, народных дружин, Волгоградской Академии МВД, Росгвардии, МЧС. На данный момент нештатных ситуаций не зафиксировано.
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