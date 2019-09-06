Расследования

В Волгограде вынесли приговор за убийство около «Царицынской оперы»

Расследования 06.09.2019 13:06
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06.09.2019 13:06


В  Волгограде  оглашен  приговор  по  уголовному  делу  об убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 44-летний Виктор Жуков получил 9 лет 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Юрия Иванова. Убийство произошло 27 августа 2018 года в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от “Царицынской оперы”. По данным следствия, там с Юрием Ивановым  встретился осужденный. Между мужчинами раньше уже был конфликт, но эта встреча закончилась трагедией. В какой-то момент Жуков достал пистолет "Вальтер" и попытался выстрелить, но случилась осечка. Также не сработал и второй пистолет. Только с третьей попытки Жуков смог выстрелить в убегающего Иванова. Пуля попала ему в область грудной клетки. Чтобы окончательно расправиться с противником, Жуков добил его ножом, но Иванов также смог ранить нападавшего. Вскоре Жукова задержали. Он сознался в совершенном преступлении. 
Напомним, убитый был другом и соратником титулованного боксера Владимира Кадина.  По одной из версий,  Иванов должен был занять место Владимира Кадина после его убийства в 2011 году. Но этого не произошло. 

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