«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области безмятежно завершается предвыборная кампания







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: предвыборная кампания в Волгоградской области завершается спокойно , в Волгограде накрыли межрегиональную преступную группу торговцев черной икрой, территория у 7-й больницы СМП в становится все краше, и другие темы дня.





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