Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области безмятежно завершается предвыборная кампания

Аналитика 05.09.2019 20:04
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05.09.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: предвыборная кампания в Волгоградской области завершается спокойно , в Волгограде накрыли межрегиональную преступную группу торговцев черной икрой, территория у 7-й больницы СМП в становится все краше, и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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