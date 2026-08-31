ВСУ направили БпЛА в сторону Волгограда: на юге звучат сирены





В Волгоградской области вечером 31 августа вновь объявлена угроза воздушной атаки дронами ВСУ. Система оповещения населения выдала предупреждение в 22.45 мск.

Жителям рекомендуется незамедлительно занять безопасное место в квартире или доме. Оптимальный вариант — выбрать комнату без окон: санузел, коридор без окон либо кладовку.

Находясь в безопасном помещении, следует сесть на пол между двумя капитальными стенами. Важно не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.

По данным мониторинговых каналов, в южной части Волгограда после объявления беспилотной опасности включили тревожные сирены.

Оставаться в безопасном месте рекомендуется до официальной отмены беспилотной опасности. Связь с экстренными службами – по номеру 112.