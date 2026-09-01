20 волгоградских отелей начали заселение через Макс





Через мессенджер Макс можно теперь заселиться в некоторые волгоградские гостиницы. По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, этот сервис уже освоили около 20 отелей.

Для заселения теперь не нужны бумажные документы. Для этого достаточно отсканировать QR код со смартфона. Информация о гостях поступает в систему бронирования в зашифрованном виде и обеспечивает высокий уровень безопасности и защиту данных, заверили в ведомстве.



Также с сегодняшнего дня владельцам объектов размещения будет доступна специальная отметка о внедрении цифрового заселения. Переход на новый формат заселения реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».