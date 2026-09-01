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Общество

Пострадавшим от атак БПЛА волгоградским селлерам дали отсрочку по налогам

Общество 01.09.2026 06:37
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01.09.2026 06:37


Правительство России объявило о комплексе мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. В частности, это коснется волгоградских предпринимателей, работающих с группой «РВБ»- объединённой компанией маркетплейса Wildberries и оператором наружной рекламы Russ.

Так, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 1 год уплаты НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащим уплате в августе 2026 года – июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями. 

Также до конца года пострадавших предпринимателей избавят от налоговых проверок и инспекций по проверке начисления и уплаты страховых взносов. А до конца года продлят предельные сроки вынесения решений о взыскании задолженности. 

Напомним, склад Wildberries в Волгограде был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь с 30 на 31 июля. 

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