



Правительство России объявило о комплексе мер для поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. В частности, это коснется волгоградских предпринимателей, работающих с группой «РВБ»- объединённой компанией маркетплейса Wildberries и оператором наружной рекламы Russ.

Так, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 1 год уплаты НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащим уплате в августе 2026 года – июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями.



Также до конца года пострадавших предпринимателей избавят от налоговых проверок и инспекций по проверке начисления и уплаты страховых взносов. А до конца года продлят предельные сроки вынесения решений о взыскании задолженности.



Напомним, склад Wildberries в Волгограде был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь с 30 на 31 июля.