18 тысяч избирателей захотели «мобильно» проголосовать вдали от своих участков в Волгоградской области
Выборы 05.09.2019 11:21
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05.09.2019 11:21
На 27 цифровых участках в Москве свой голос за потенциального губернатора региона могут отдать около 170 человек. Всего от своих избирательных участков в Волгоградской области «открепились» 18 тысяч жителей. Эти цифры, как сообщает ИА «Высота 102», назвал сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин. Технология «Мобильный избиратель» пришла на смену открепительным удостоверениям. На основании заявлений граждан, которые принимались до 4 сентября, можно было выбрать любой удобный участок в регионе для участия в голосовании на выборах губернатора и депутатов Волгоградской областной думы. Единый день голосования - 8 сентября.
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