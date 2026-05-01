Фотовыставка к 80-летию Владимира Жириновского открылась в Волгограде





В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького начала работу фотовыставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Как сообщили в Волгоградской облдуме, экспозиция под названием «Владимир Жириновский: история длиною в жизнь» представляет собой собрание коллажей, раскрывающих многогранную личность политика на всем протяжении его жизненного пути – со школьных лет до начала политической деятельности.

В рамках мероприятия также состоялся показ фильма-воспоминания «Я – не легенда».



Напомним, организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского был создан указом Президента России Владимира Путина от 6 ноября 2024 года. Главой оргкомитета назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Экспозиция, посвященная Жириновскому, открылась также в московском «Манеже».



