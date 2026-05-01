Под Волгоградом водитель погиб после столкновения «ВАЗа» с иномаркой





30 апреля в Дубовском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Ранним утром на участке федеральной трассы Р-228 в границах Суводского сельского поселения легковой автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.

- В 05:50 50-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21124», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Nissan Tiida, двигавшейся навстречу, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Судя по опубликованным кадрам, ДТП произошло на огромной скорости. Салоны обоих автомобилей оказались серьёзно искорёжены.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. Ещё четверо пассажиров, находившихся в салоне Nissan, были госпитализированы. В их числе трое детей.

