



В Краснооктябрьском районе Волгограда власти завершили подготовительный этап к благоустройству территории у православного храма Иоанна Кронштадтского. Накануне мэрия объявила о поиске подрядчика, готового реализовать проект.

Помимо сквера у церкви, специалистам предстоит привести в порядок и смежные общественные территории на ул. Туманяна, ул. Башкирской, ул. им. Маршала Еременко и пр. Металлургов.

В проект заложены работы по валке 90 деревьев, планировке территории площадью порядка 12 тыс. кв. метров, высадке 422 новых саженцев деревьев и 134 кустарников. В числе растений, которым предстоит обосноваться здесь, липы Грипспайер, клён сахарный, черёмуху виргинскую Шуберт, сосну нигра и можжевельник скальный Мунглоу. Для ухода за насаждениями будет проложен водопровод и система капельного орошения протяжённостью более 4 тыс. метров.

На эти цели из бюджета выделено 32 млн рублей. Подрядчика отберут на следующей неделе. Озеленение должно завершиться до 1 сентября 2026 года. Работы по обустройству пешеходных зон, парковок, современных остановочных пространств, судя по всему, будут произведены муниципалитетом в рамках отдельных контрактов.

Отметим, ранее в январе 2026 года храм Иоанна Кронштадтского посетил губернатор Андрей Бочаров. Руководитель поручил за два года достроить объект, а также завершить комплексное благоустройство прилегающей территории. Работы должны быть выполнены в рамках обновления пр. Металлургов.

