Новый предмет «ДНК России» введут для волгоградских школьников





В России утвержден новый школьный предмет для учеников 5–7 классов. Дисциплина будет называться «Духовно-нравственная культура России», или, если коротко - «ДНК России». Предмет начнут преподавать с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минпросвещения РФ.

Учебная программа предусматривает формирование у подростков традиционных российских ценностей - патриотизма, гражданственности, веры в Бога, служения Родине и личной ответственности за будущее страны.



Преподавать новый предмет будут учителя истории, которые пройдут специальные курсы повышения квалификации. Школьных учителей также будут обучать преподаватели из религиозных учебных заведений, чтобы грамотнее доносить до детей понятия веры и нравственности.



В Минпросвещения подчеркнули, что главная задача нового учебного курса – не нагружать детей лишними оценками, а помочь им стать сознательными гражданами и патриотами.





