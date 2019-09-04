В участковом избиркоме Волгограда смонтировали кабинку для инвалидов за 100 тысяч рублей

Выборы 04.09.2019 11:50
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04.09.2019 11:50
Интерактивные кабины для голосования инвалидов и людей с ограниченными возможностями устанавливают на участках для голосования в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», одну из таких кабин, смонтированную на участке в центре культуры и досуга «Родина», сегодня опробовала девушка-инвалид по зрению. Так, на входе в здание и внутри кабинки для голосования установлены кнопки вызова членов УИКа или волонтеров. Для комфортного передвижения по участку слабовидящим или слепым избирателям должны помочь тактильные дорожки.
Подобные технические устройства в рамках эксперимента ранее использовались в ряде других субъектов России. В Волгоградской области интерактивные кабины устанавливаются впервые. Всего их закуплено 27 штук, из которых 16 – для Волгограда (по две на каждый район), шесть – для Волжского, две – для Камышина, по одной – для Михайловки, Фролово и Урюпинска.
Стоимость одного комплекта «Доступные выборы», который включает в себя кабину для голосования, две кнопки вызова, принимающее устройство и тактильные дорожки, составляет порядка 100 тысяч рублей. Закупки оборудования проводили территориальные избиркомы.
В Волгограде все 16 участков, на которых устанавливают интерактивные кабины, оснастят трафаретами с шрифтом Брайля для заполнения бюллетеней слепыми гражданами. Помощь избирателям с ограниченными возможностями на участках также окажут волонтеры. На сегодняшний день порядка 800 человек изъявили желание стать добровольцами. Каждый из них получит специальный жилет с символикой выборов, а также именной нагрудный знак.
В Волгоградской области проживает порядка 7,8 тысячи человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, еще почти 4000 инвалидов по зрению, 6,8 тысячи человек – инвалидов по слуху. Всего в регионе электоральным правом обладают более 1,8 млн граждан.
В единый день голосования, 8 сентября, в регионе пройдут выборы губернатора и депутатов областной думы.
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