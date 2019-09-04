Выборы 04.09.2019 10:02
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04.09.2019 10:02
Волгоградский областной суд признал законным решение ТИК Дубовского района об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы городского поселения г.Дубовка Василия Сивцева, который пошел на выборы от "Справедливой России", хотя являлся членом "Единой России". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, 20 июля текущего года Сивцеву было отказано в регистрации. Претендент на депутатский мандат с таким решением не согласился и обжаловал его.
Он пояснил суду, что 25 июня текущего года направил в местное отделение политической партии "Единая Россия" заявление о выходе из партии. В связи с чем Сивцев считает отказ в его регистрации в качестве кандидата в депутаты незаконным. Однако, согласно представленным суду материалам, кандидат Сивцев В.И. на момент его выдвижения избирательным объединением Дубовское местное отделение партии "Справедливая Россия" в качестве кандидата в депутаты Думы городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области по многомандатному избирательному округу № 3, являлся членом политической партии "Единая Россия". Согласно российскому законодательству, политическим партиям запрещено выдвигать кандидатами в депутаты граждан Российской Федерации, являющихся членами иных партий. Гражданин РФ может быть членом только одной политической партии, состоять только в одном региональном отделении данной политической партии – по месту постоянного или преимущественного проживания.
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