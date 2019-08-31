Происшествия 31.08.2019 10:47
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31.08.2019 10:47
Столкновение с автомобилем «КамАЗ» стало смертельным для 29-летнего водителя «Ford Fusion» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла во Фроловском районе. Водитель иномарки, направляющийся в сторону Москвы, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных ранений.
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