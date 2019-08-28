Культура

В День города на Центральном рынке будут петь и танцевать

Культура 28.08.2019 16:28
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28.08.2019 16:28


Центральный рынок приглашает отметить День города вместе с популярными волгоградскими исполнителями. Концерты и творческие программы пройдут  на обновленной территории внутреннего дворика рядом с заведениями фуд-зоны, сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Центральный рынок».
Уже в пятницу, 30 августа, музыкальная группа «8 марта» откроет серию вечерних выступлений. Продолжит концерт творческое объединение «Шестое чувство». А на второй площадке – уличной сцене – в семь вечера стартует зажигательный танцевальный фестиваль. 
Субботняя четырехчасовая музыкальная программа на Центральном рынке начнется с выступления ВИА «Субботний вечер». Брасс-бенд «Мегаполис» для гостей праздника исполнит акустические версии популярных песен. А в 20.00 горожан муниципальное предприятие приглашает на диджей-вечеринку. 
В воскресенье, 1 сентября, перед зрителями выступит музыкальная группа «Staffles».
Для гостей вечерних программ будут открыты заведения фуд-зоны. Комфортный отдых посетителей обеспечат теневые навесы и система искусственного тумана, охлаждающая воздух.
Напомним, Центральный рынок после капитального благоустройства пешеходной зоны стал не только местом для покупок, но и площадкой для проведения крупных культурно-развлекательных мероприятий.
С мая здесь заработала и открытая сценическая площадка, где проходят выступления талантливых волгоградских исполнителей и коллективов в вечернее время выходных и праздничных дней. 

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