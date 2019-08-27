Расследования

В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставом

Расследования 27.08.2019 16:37
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27.08.2019 16:37


До 5 лет лишения свободы грозит жителю Палласовского района, который демонстративно покинул зал судебного заседания, побив пристава. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 49-летний мужчина обвинялся в совершении двух преступлений по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В июле текущего года, находясь в суде, он успел совершить и другое преступление, которое квалифицировали по ч.3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).
По материалам дела, в отношении обвиняемого мировым судьей судебного участка № 44 Волгоградской области рассматривалось уголовное дело об угрозе убийством. Не согласившись с решением судьи об отклонении в ходе процесса заявленного ходатайства, он стал нарушать общественный порядок, а на замечание судьи решил демонстративно покинуть зал судебного заседания. При попытке остановить его, мужчина применил физическое насилие в отношении судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Расследование уголовного дела осуществлялось Палласовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области. Вину в содеянном обвиняемый не признал. За угрозу убийством ему назначили 360 часов обязательных работ. За второе преступление ему грозит более суровое наказание.

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