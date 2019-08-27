Экономика 27.08.2019 16:10
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27.08.2019 16:10
В антимонопольном органе «разблокировали» аукцион на строительство улицы Электролесовской, которая должна соединить два района – Советский и Кировский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, поводом для приостановки закупки послужила жалоба ООО «УралСтрой» из Екатеринбурга на положения документации по проведению электронного аукциона на выполнение работ по строительству дороги. Заявитель обжаловал положения документации по проведению аукциона, в соответствии с которыми от участников закупки требовалось представление в составе заявки выписки из реестра членов саморегулируемой организации или копии такой выписки по форме, установленной утратившим силу приказом Ростехнадзора.
Наличие в документации указанного неумышленного нарушения не отрицалось представителями заказчика - МУ «Комдорстрой». В результате рассмотрения жалоба признана обоснованной. Однако результаты аукциона в Волгоградском УФАС не отменили. Руководитель УФАС Роман Лучников так объяснил это решение: «Допущенное заказчиком нарушение является очевидным. Однако в данном случае оно не повлекло наступления каких-либо негативных последствий для результатов определения поставщика и участников закупки. Так, нами было установлено, что выявленное нарушение не препятствовало участникам подать в составе заявки необходимые документы в соответствии с действующим, а не утратившим силу приказом Ростехнадзора. Запросов о разъяснении вышеуказанных оспоренных положений документации по проведению данной закупки от участников также не поступало. Более того, заявитель сам не обладал необходимыми условиями для участия в данной закупке - у него отсутствовали необходимые выписка из реестра членов саморегулируемой организации и опыт работы. Соответственно, он не мог быть допущен к участию в ней». Так что поводов для не заключения контракта в антимонопольном органе не увидели.
Напомним, аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на него была подана единственная заявка от МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда. Стоимость работ составляет 183 миллиона рублей. Новую дорогу, которую уже назвали дублером Второй продольной магистрали, должны построить до 1 ноября 2022 года.
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