Экономика

Волгоградское УФАС дало добро на строительство дублера Второй продольной магистрали

Экономика 27.08.2019 16:10
373 3
27.08.2019 16:10


В антимонопольном органе «разблокировали» аукцион на строительство улицы Электролесовской, которая должна соединить два района – Советский и Кировский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, поводом для приостановки закупки послужила жалоба ООО «УралСтрой» из Екатеринбурга на положения документации по проведению электронного аукциона на выполнение работ по строительству дороги.  Заявитель обжаловал положения документации по проведению аукциона, в соответствии с которыми от участников закупки требовалось представление в составе заявки выписки из реестра членов саморегулируемой организации или копии такой выписки по форме, установленной утратившим силу  приказом Ростехнадзора. 
Наличие в документации указанного неумышленного нарушения не отрицалось представителями заказчика - МУ «Комдорстрой». В результате рассмотрения жалоба признана обоснованной. Однако результаты аукциона в Волгоградском УФАС не отменили. Руководитель УФАС Роман Лучников так объяснил это решение: «Допущенное заказчиком нарушение является очевидным. Однако в данном случае оно не повлекло наступления каких-либо негативных  последствий для результатов определения поставщика и  участников закупки. Так, нами было установлено, что выявленное нарушение не препятствовало участникам подать в составе заявки необходимые документы в соответствии с действующим, а не утратившим силу приказом Ростехнадзора. Запросов о разъяснении вышеуказанных оспоренных положений документации по проведению данной закупки  от участников также не поступало. Более того, заявитель сам не обладал необходимыми условиями   для участия в данной закупке  - у него отсутствовали необходимые выписка из реестра членов саморегулируемой организации и опыт работы. Соответственно, он не мог быть допущен к участию в ней». Так что поводов для не заключения контракта в антимонопольном органе не увидели. 
Напомним, аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на него была подана единственная заявка от МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда. Стоимость работ составляет 183 миллиона рублей. Новую дорогу, которую уже назвали дублером Второй продольной магистрали, должны построить до 1 ноября 2022 года.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
16762 5
В Волгоградской области модернизируют системы освещения
21.08.2019 21:36
6017 0
В Волжском дом после капремонта стал в стиле «тетрис»
05.08.2019 16:33
5218 0
Экономика
27.08.2019 17:22
Экономика 27.08.2019 17:22
298 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 17:08
Экономика 27.08.2019 17:08
112 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 13:12
Экономика 27.08.2019 13:12
454 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 12:04
Экономика 27.08.2019 12:04
257 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 15:10
Экономика 26.08.2019 15:10
1196 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 14:42
Экономика 26.08.2019 14:42
272 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 10:31
Экономика 26.08.2019 10:31
710 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2019 15:47
Экономика 23.08.2019 15:47
4535 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2019 17:10
Экономика 22.08.2019 17:10
893 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2019 09:54
Экономика 22.08.2019 09:54
13360 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 21:36
Экономика 21.08.2019 21:36
6017 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 16:52
Экономика 21.08.2019 16:52
591 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 14:25
Экономика 21.08.2019 14:25
343 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 10:44
Экономика 21.08.2019 10:44
918 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 15:02
Экономика 20.08.2019 15:02
1305 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:22
«Белое море» волгоградского «Химпрома» ушло с молоткаСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области ботулизмом заразились 10 человек, один умерСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области двух инвалидов-сердечников оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставомСмотреть фотографии
16:21
«Крысиный рай»: полчища грызунов облюбовали помойку в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Волгоградское УФАС дало добро на строительство дублера Второй продольной магистралиСмотреть фотографии
15:53
Ветеранов «Красного Октября» поздравили с 50-летней годовщиной свадьбыСмотреть фотографии
15:00
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы Смотреть фотографии
14:35
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 годаСмотреть фотографии
13:04
«Мечты сбываются»: федеральные чиновники дали старт строительству дороги в обход Волгограда Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области – самые низкие цены на бензин в ЮФОСмотреть фотографии
12:33
На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«Ростелеком» порадовал участников молодежного фестиваля высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
12:18
Житель Волгограда познакомился с женщиной ради содержимого ее кармановСмотреть фотографии
11:59
В Волжском уберут билборды с призывом «Пора менять власть!» Смотреть фотографии
10:49
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит АлекперовСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области силовики перекрыли канал поставки марихуаны в Саратовскую областьСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом легковушка въехала в грузовик на «аварийке», трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области клещи продолжают нападать на людейСмотреть фотографии
08:24
Число участников молодежного фестиваля «Берег» удвоилосьСмотреть фотографии
21:25
«Короче, Склифософский»: Волгоградцам предлагают долго не дискутировать по земельным вопросамСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: Жители квартала в Волгограде скинулись и отремонтировали убитую дорогу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»Смотреть фотографии
17:37
Управление судебных приставов Волгоградской области усилили московским кадромСмотреть фотографии
16:39
В двух районах Волгоградской области никак не могут победить АЧССмотреть фотографии
16:32
Успеть прочитать: ожидаемые экранизации популярных книг для разных возрастовСмотреть фотографии
16:04
«Берем деньгами и техникой»: семья волгоградцев решила выбраться из кредитов с помощью соседейСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки Смотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютамиСмотреть фотографии
13:14
Саратовские депутаты пообещали прислать на выборы в Волгоград коммунистический десант Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 